Des passagers d'un TGV entre Marseille et Paris sont restés bloqués cette nuit plusieurs heures en gare de Lyon Perrache.

Sur les réseaux sociaux, c'est l’ébullition, et ils attendent des explications de la SNCF et des excuses. Des voyageurs d'un TGV entre Marseille et Paris sont restés coincés plusieurs heures cette nuit en gare de Lyon Perrache. Alors qu'ils sont partis de Paris à 20h01, ils sont arrivés à destination après 6 heures du matin, au lieu de 2h53. Le trajet qui devait durer moins de 3 heures aura atteint 10 heures. Arrêté en gare de Lyon Perrache vers 23h, leur TGV ne repartira jamais au final, suite à un problème technique.

Durant la nuit, plus de 700 passagers ont attendu dans le train, avant d'être transférés dans un nouveau TGV vers 4h30, pour enfin arriver à Paris. Ce matin, la SNCF renvoie les voyageurs sur sa plateforme de dédommagement (lire ici). Ils pourront se faire rembourser 75 % du prix du billet, mais cela ne devrait pas suffire à calmer leur colère.