Bison futé voit orange pour les départs de vacances à Lyon

Ce week-end du 14-Juillet, le trafic s'annoncé chargé sur les routes, voire très difficile, dans le sens des départs comme des arrivées dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

À l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet, les Français seront nombreux à partir en vacances. Les journées de jeudi et de samedi seront particulièrement embouteillées. Bison futé voit orange dans le sens des départs jeudi 13 juillet, et rouge en Île-de-France. Le centre national d'information routière déconseille également d'emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 13 à 22 heures.

À noter que dans le sens des départs, la circulation sera difficile samedi 15 juillet sur tout le territoire français. D'ailleurs, pour les Lyonnais, il est recommandé d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 8 et 19 heures.

Prévisions #BisonFuté | 🛣️Le #weekend prolongé & la 2ème vague de #départs en congés d'été intensifieront la circulation dans notre région dès demain.



L'A7 est à éviter :

le 13, de 13h à 22h

le 14, de 11h à 14h

le 15, de 8h à 23h

le 16, de 12h à 21h



ℹ️ https://t.co/sDix3wxTlu pic.twitter.com/2ZpZj6sOsd — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 12, 2023

