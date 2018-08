Bison futé voit du noir ce samedi à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation s'annonce très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end, selon Bison futé.

Durant tout le week-end, la circulation s'annonce difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que ce soit dans le sens est-ouest ou ouest-est, sur les autoroutes A7, A8 et A9. Ce vendredi, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles. Dans le sens des départs, des difficultés de circulation sont attendues dans les régions du sud-ouest et de l’arc méditerranéen, sur les autoroutes A7, A8, A9, A10, A61, A62, A20 et A71. Dans le sens des retours, la journée est classée orange dans le sens des départs et des retours à Lyon. Samedi, Bison futé voit du rouge au niveau national et du noir en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la journée sera classée orange partout en France. Dimanche, la journée sera classée verte dans les deux sens partout en France à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du sud de la France classés orange.