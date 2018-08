Bientôt la fin des travaux dans la métropole de Lyon

Comme chaque été, la métropole de Lyon profite des vacances estivales pour effectuer les travaux de voirie. Si les travaux perturbent la circulation pour les automobilistes, ils devraient néanmoins prendre fin, pour la plupart, dès la fin du mois d’août.

Ce sont les travailleurs des chantiers qui souffrent de la chaleur pour qu’à la rentrée, les Lyonnais retrouvent des voiries propres et nouvellement aménagées. Les travaux naissent en général en période estivale, là où la circulation est la moins dense. Dès la rentrée, tout devrait rentrer dans l’ordre dans les rues de la métropole lyonnaise.

La rue Franklin, dans le 2e arrondissement, fait peau neuve. Si le projet ne fait pas partie du chantier Cœur de Presqu’Île, la rue s’offre malgré tout un nouveau visage. Les 800 mètres carrés de chaussée pavés seront entièrement restaurés, les trottoirs élargis, et neufs arbres seront plantés d’ici la fin du mois d’août. Les voitures et les vélos déviés jusqu’alors pourront de nouveau emprunter la rue Franklin dès le mois de septembre.

Plus loin à Villeurbanne, c’est la rue Berthelot qui évolue. En élargissant les voies pour accueillir le projet C3 du Sytral, la métropole a également créé un parvis ombragé devant le groupe scolaire Berthelot, ainsi que des ralentisseurs et une zone 30. Côté circulation, quatre places de parking supplémentaires ont été ajoutées, ainsi qu’une piste cyclable et des arceaux à vélos. Depuis la rue Léon Blum, il est possible de circuler dans les deux sens à tout heure de la journée, mais depuis la rue Antoine Primat en revanche, il est seulement possible de circuler de 17h à 8h. Cette première partie des travaux s’achèvera à la fin de l’été. A l’été 2019 en revanche, ce sera au tour de la partie nord de la rue d’accueillir les travaux.

Jusqu’au 31 août, la circulation sera perturbée au carrefour de la rue Marcel Mérieux et Commandant Ayasse, dans le 7e arrondissement. La métropole a décidé de sécuriser la zone en ajoutant des ralentisseurs.

Enfin, la rue Finat-Duclos, à Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Genis-les-Ollières sera elle aussi sécurisée d’ici la fin du mois d’août. Le talus qui soutient la rue, affaibli par les crues du ruisseau Ponterle en 2016 et la sortie de route d’un camion plus récemment, sera renforcé. Un terrassement en bas du talus et une paroi clouée de sept mètres de haut viendront renforcer le talus.

Si la plupart des travaux s’achèvent avec al fin de la période estivale, la métropole attend le 10 septembre pour entamer les travaux sur le boulevard Réguillon, à Villeurbanne. Pendant un an, la circulation se fera à sens unique. Côté nord, il est prévu d’aménager une promenade arborée pour les piétons, ainsi qu’un espace réservé aux véhicules non-motorisés.