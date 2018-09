BFM TV intéressée par un rachat de TLM ?

À croire plusieurs sources, BFM TV serait entrée en négociation exclusive en vue d'un éventuel rachat de la chaîne de télévision lyonnaise : TLM.

La télévision lyonnaise TLM va-t-elle être rachetée par la Parisienne BFM TV ? Depuis plusieurs jours, l'information se faisait de plus en plus insistante. Pour nos confrères de Lyon People, des négociations exclusives viendraient de débuter, une information confirmée en interne par certaines de nos sources. Contacté par Lyon Capitale, Laurent Constantin, président de TLM préfère se montrer prudent : "Je n'ai pas grand-chose à dire, les premiers a avoir lancé la rumeur, c'est Challenges. Ils ont publié trois, quatre lignes dans leurs pages médias, avant d'être suivis par Lyon People".

Laurent Constantin préfère voir le chemin parcouru par la chaîne : "Depuis plusieurs mois, on a été approché par plusieurs entreprises. TLM est en position de séduire à nouveau. En 2014, quand avec Jacques Gaillard nous avons décidé d'être opérationnel sur ce projet, il n'y avait pas grand monde qui donnait chère de notre réussite. Nous venons d’enchaîner trois résultats positifs, nous avons désormais une trésorerie, il nous reste beaucoup de challenge à relever comme le passage à la HD, nous allons recruter un second commercial. Si j'avais dû faire un commentaire lors de chaque rumeur, on aurait écrit plein de papiers pour rien du tout". Une question demeure : si un rachat se concrétise, le projet sera-t-il celui d'une chaîne locale proposant du contenu national, ou une chaîne nationale proposant du contenu local ?