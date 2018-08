Beaujolais : percuté par une voiture, le cycliste est décédé

Dimanche matin, aux Ardillats dans le Beaujolais, un cycliste a perdu la vie après une collision frontale avec une voiture.

Le 37e Rallye des Beaujolais Villages a été marqué par un drame ce dimanche 26 août. Vers 11h30, un cycliste de 63 ans, qui participait à la course, a été percuté de front par une voiture. Selon Le Progrès qui rapporte cet accident, le jeune automobiliste roulait à vive allure et s'est déporté sur la gauche pour une raison encore indéterminée. Le cycliste est mort sur le coup. L'automobiliste en étant de choc a été hospitalisé et devrait être entendu prochainement par les forces de l'ordre.