L'ASVEL s'est incliné lourdement (83-69) face au Virtus Bologne, vendredi 27 décembre, pour la 18ème journée d'Euroligue.

Terrible fin d'année pour l'ASVEL. Après une belle série de six victoires dont trois en Euroligue, le club de basket villeurbannais a chuté à Bologne (83-69) vendredi 27 décembre. Dominés tout au long du match par l'équipe italienne, les Villeurbannais terminent le match avec 14 points d'écart. Ce qui en fait leur deuxième plus lourde défaite de la saison.

Les absences de Joffrey Lauvergne, Charles Kahudi et Mabye Ndiaye ont certainement joué dans cette défaite,. Une mauvaise prestation qu'a reconnu l'entraîneur Pierric Poupet au micro du diffuseur : "On n'a pas joué un bon match du tout, les joueurs ont mal joué, le staff a mal coaché, on est tous ensemble car on est une équipe".

Le prochain match de l'ASVEL aura lieu à domicile, le 2 janvier prochain. Ce sera face à Milan.