Basket : en Euroligue, l'Asvel est la seule équipe à avoir affiché complet cette saison

L'Astroballe, antre de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, est la seule salle d'Euroligue à avoir affiché 100 % de taux de remplissage lors d'un match européen. Les restrictions sanitaires qui ont plombé le départ de la compétition européenne cette saison n'ont pas vraiment dérangé la salle de basket lyonnaise.

Percentage of highest venue attendance compared to the maximum capacity in the #EuroLeague :

🇫🇷 ASVEL / Astroballe : 100.0 % (sold out)

🇲🇨 Monaco / Salle Gaston Medecin : 98.1 %

...

🇷🇺 Zenit / Yubileyny Sports Palace : 31.9 %

🇷🇺 CSKA / Megasport Arena : 26.8 % pic.twitter.com/RVY4EPixUB

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) December 21, 2021