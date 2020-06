Bars et restaurants à Lyon : un rappel des règles et du masque obligatoire

Les bars et restaurants sont à nouveau ouverts à Lyon et certains abus ont déjà été relevés. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes vient de publier un rappel des règles à respecter.

S'il est à nouveau possible de se rendre dans les bars et restaurants de la métropole de Lyon, des règles sont à respecter. Face à des abus relevés depuis le 2 juin, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes vient de publier un premier recadrage. Dans un communiqué signé avec l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) Rhône et Lyon Métropole, le préfet Pascal Mailhos a tenu à rappeler les règles. Un avertissement qui pourrait être suivi de contrôles renforcés.

Ils en appellent au sens des responsabilités des professionnels pour veiller au respect des règles auxquelles aucun établissement ne peut déroger :

• Chaque table ne doit pas excéder 10 consommateurs ;

• La distance entre 2 tables doit respecter une distance minimale d’un mètre ;

• Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement au sein d’un établissement, terrasse comprise, tant pour les clients que pour le personnel de l’établissement ;

• Fumer ne peut se faire qu’à l’extérieur de l’établissement et s’il l’est sur une terrasse en concession, le fumeur doit être assis ;

• Les espaces dansants ne sont pas autorisés à rouvrir. Néanmoins, les discothèques ayant une activité de bar et/ou restaurant peuvent assurer ces activités et uniquement celles-ci, jusqu’à 01 h00 du matin dans les mêmes conditions que les restaurants et les bars.