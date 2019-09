Baromètre des villes cyclables : où sera Lyon en 2019 ?

L'édition 2019 du baromètre des villes cyclables est lancée. En 2017, Lyon avait terminé 5e du classement des villes de plus de 250 000 habitants.

La Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) lance sa seconde édition du “Baromètre parlons-vélo des villes cyclables 2019”. Une enquête nationale qui vise tous les usagers du vélo ou ceux qui voudraient l'être. L'objectif de la FUB est de “reflète la cyclabilité des villes françaises en créant de la "science cyclable" à partir de l'expression massive du ressenti des usagers du vélo”, explique l'association lyonnaise La ville à vélo.

Pour participer à l'enquête, il faut se rendre sur www.parlons- velo.fr jusqu’au 30 novembre 2019. Le site propose une série de questions classées en cinq catégories : ressenti général, sécurité, confort, importance accordée par la ville au vélo, et enfin stationnement et services vélo.

Lyon avait terminé 5e en 2017 lors du dernier baromètre derrière Strasbourg, Nantes et Bordeaux. À l'époque 113 000 réponses ont été collectées dans 400 communes françaises. 5000 réponses venaient de cyclistes de la Métropole de Lyon. D'après La ville à vélo “79 % des répondants demandaient alors la réalisation d’un réseau cyclable complet et sans coupures, et plus de 75 % avaient témoigné avoir été témoins de stationnement gênant de véhicules motorisés sur les itinéraires cyclables et diverses incivilités”.