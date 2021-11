Baisse des températures cette semaine à Lyon 

Cette semaine, le mercure va chuter dans la région lyonnaise avec des températures situées en dessous de cinq degrés le matin.

Les habitants de Lyon et des environs pourraient connaître le premier vrai coup de froid de la saison hivernale cette semaine. Tous les météorologues ne s’accordent pas pour dire qu’il s’agira vraiment d’une "vague de froid" à proprement parler, cependant les températures ne devraient pas excéder cinq degrés le matin et sept dans l’après-midi.

Les températures seront donc plus ou moins de saison, même si à partir de mercredi le froid devrait s’accentuer, le mercure descendant jusqu’à zéro, mercredi, et n’excédant pas quatre degrés sur la journée de vendredi. Le ciel ne sera pas plus clément, selon Météo France, le soleil ne devrait faire son apparition que mercredi 24 novembre, avant que la pluie ne fasse finalement son apparition samedi et dimanche.