Auvergne-Rhône-Alpes : un dispositif facilite l'accès aux soins dentaires d'urgence le week-end et les jours feriés

En vigueur depuis le 21 juillet, la mesure est coordonnée par l'Agence régionale de santé (ARS).

Chaque week-end et jours fériés, des chirurgiens-dentistes seront de garde pour assurer les soins dentaires d'urgence dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Agence régionale de santé, qui chapeaute la mesure, explique que cette nouveau dispositif vise à "orienter les usagers vers une consultation et des soins adaptés et d’éviter ainsi l’afflux spontané des patients vers les services d’urgence", avec une harmonisation régionale. Mis en place depuis le 21 juillet, il est financé par l’Assurance maladie.

Concrètement, les patients en urgence dentaire pourront appeler le 15 (ou le 04 77 47 33 70 pour la Loire, ou des numéros dédiés pour la Haute-Savoie) pour être redirigés vers le médecin de garde. Les conseils départementaux de l'Ordre transmettront avant chaque week-end ou jour férié le noms des chirurgiens-dentistes de garde. Le dispositif a été "élaboré après analyse des bases de données de l’Assurance maladie et en concertation avec les acteurs locaux afin de garantir un équitable accès aux soins pour la population", soutient l'agence de santé.