Auvergne-Rhône-Alpes, première région pharmaceutique de France selon l’Insee 

Dans un dernier rapport, l’Insee révèle qu’avec 17 000 emplois comptabilisés dans ce secteur, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région pharmaceutique de France.

Après son rapport sur la croissance démographique, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), dévoile ce vendredi 20 décembre ses chiffres sur l’industrie pharmaceutique en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 17 000 emplois enregistrés en 2021 dans la région sur les 78 400 au niveau national, Auvergne-Rhône-Alpes se place comme la première région pharmaceutique de France. À elle seule, elle représente 22 % des emplois dans ce secteur, devant l’Île-de-France (14 000 emplois) et la Normandie (9 800 emplois).

Des entreprises concentrées dans le Rhône

Parmi les 92 établissements présents dans la région sur les 513 au niveau national, l’Insee révèle également que la production pharmaceutique se concentre essentiellement dans le Rhône (57 %) avec le site de Sanofi à Marcy l’Étoile (2 000 emplois) et Boiron (1 000 emplois), suivi par le Puy-de-Dôme (12 %), la Haute-Savoie (9 %) et l’Isère (8 %). Ces 92 établissements enregistrés appartiennent à 73 entreprises au sens économique, précise par ailleurs l’Insee.

Ces dernières correspondent également pour plus de la moitié à des entreprises de taille intermédiaire (52 % des effectifs contre 38 % dans l’industrie manufacturière) et des grandes entreprises (41 % contre 23 % pour l’industrie manufacturière). Plus précisément, 10 % des établissements les plus employeurs concentrent à eux seuls "plus de 55 % des salariés, soit une concentration légèrement plus marquée qu’en France (52 %)", indique encore l’institut. La "quasi-totalité" des effectifs salariés travaille par ailleurs pour une multinationale dans la région, dont 62 % est sous le contrôle français.

Emplois et salaires en bonne santé

Côté emplois, le secteur se porte bien puisqu’entre 2009 et 2021, l’industrie pharmaceutique régionale a gagné 2 500 emplois en variation à contour constant. Des chiffres qui s’expliquent par les établissements pérennes (1 500 emplois) et la création de nouveaux établissements. L’Insee révèle également que depuis 2015, les effectifs dans le secteur sont en constante croissance.

Du fait des profils plus qualifiés dans ce secteur, les salaires sont donc plus élevés. En 2021, le salaire mensuel net en équivalent temps plein était de 3 710 euros, contre 2 780 dans l’industrie manufacturière. Les femmes sont par ailleurs mieux payées que dans d’autres secteurs. En 2021, elles ont perçu en moyenne 3 500 euros mensuels net contre 2 500 euros dans l’industrie manufacturière. Elles sont d’ailleurs bien représentées en Auvergne-Rhône-Alpes puisqu’un salarié sur deux est une femme, avec 3 930 hommes et 3 510 femmes. Elles représentent également 55 % des cadres du secteur, contre 28 % dans l’industrie manufacturière. Elles sont également très largement présentes parmi les salariés, représentant trois quarts des effectifs.

A contrario, les jeunes et les seniors sont moins présents dans le secteur. L’âge médian en Auvergne-Rhône-Alpes est de 44 ans, une moyenne plus âgée que celle enregistrée dans d’autres secteurs de l’économie (entre 38 et 43 ans). Les salariés de moins de 30 ans ne sont présents qu’à 10 %, contre 14 % dans la manufacture. Des résultats qui s’expliquent aussi par le haut niveau d’étude demandé. Les salariés de plus de 50 ans sont, eux aussi, moins présents (31 %).

