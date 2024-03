Auvergne-Rhône-Alpes : onze départements en alerte météo

Onze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en alerte jaune, principalement pour risque de vents violents, de crues ou d'avalanches. La Loire, l'Ardèche et la Haute-Loire sont classés orange.

Le temps risque d'être capricieux ce samedi 9 mars en Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a classé onze des douze départements de la région en alerte orange et jaune.

La Loire, l'Ardèche et la Haute-Loire en alerte orange

La prudence sera de mise en dans la Loire, l'Ardèche et la Haute-Loire, qui sont classés orange, pour risques de vents violents et de crues. La dépression Monica engendra de fortes précipitations sur l'Ardèche, et de fortes rafales sur la Loire et la Haute-Loire.

Une alerte "neige-verglas" et "pluie-inondation" a été émise pour l'Ardèche et la Haute-Loire.

Les trains entre Lyon et Saint-Étienne à l'arrêt

En milieu de journée, les rafales pourront atteindre les 80 km/h localement dans le Rhône, classé en alerte jaune. Par mesure de sécurité, les trains entre Lyon et Saint-Etienne seront à l'arrêt à partir de 20h et jusqu'à dimanche matin.

En montagne, restez vigilants. La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont classées en alerte jaune pour risque d'avalanches.