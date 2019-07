Auvergne-Rhône-Alpes : les lignes impactées par la grève SNCF

Une grève des employés de la SNCF perturbera la circulation des trains en Auvergne-Rhône-Alpes durant tout ce week-end de chassé-croisé. Si une soixantaine de TER sont impactés dans la région, les TGV circuleront normalement.

En raison d’un mouvement social, plusieurs lignes de TER seront supprimées ou adaptées ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes. Les gares les plus touchées sont celles de Grenoble, Valence, Annecy et Chambéry. Plus précisément, ce sont les lignes suivantes qui verront leur fréquence diminuer :

Marseille – Avignon – Valence – Lyon

Genève/Annecy – Grenoble -Valence

Grenoble – Chambéry

Grenoble – Valence

Grenoble – Saint-André-le-Gaz

Le trafic reviendra progressivement à la normale ce dimanche sur les lignes Grenoble – Chambéry et Grenoble – Saint-André-le-Gaz. Des perturbations restent attendues sur les autres itinéraires.