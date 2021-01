Auvergne : nouvelles menaces de mort envers le lycée Bonté qui restera fermé

En Auvergne, le lycée Bonté restera fermé après avoir reçu de nouvelles menaces de mort ce mardi 12 janvier. Trois élèves ont déjà été auditionnés et relâchés.

Le calvaire continue pour le lycée professionnel Bonté, à Riom, en Auvergne. L'établissement est fermé depuis ce lundi 11 janvier suite à une vague de menaces de mort et d'insultes envoyées via l'espace numérique scolaire et visant plusieurs enseignants et membres de la vie scolaire (lire ici). Dans le cadre de l'enquête visant à identifier les auteurs de ces mails menaçants, trois élèves ont été placés en garde-à-vue ces derniers jours puis relâchés ce mardi 12 janvier, précisent nos collègues de La Montagne. Les menaces ont repris de plus belle le soir même. L'établissement, qui devait rouvrir ses portes jeudi matin, restera fermé jusqu'à nouvel ordre.

D'après La Montagne, les mystérieux corbeaux à l'origine de ces menaces ne manquent pas de ressources. Impossible jusqu'à présent de remonter à l'origine des mails de menaces qu'ils envoient sur l'environnement numérique de travail du lycée. Les corbeaux auraient à première vue piraté la box d'une Clermontoise pour utiliser son adresse IP. Les investigations se poursuivent.