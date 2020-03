Auvergne : l'ouverture du parc Vulcania reportée

Le parc à thème situé à côté de Clermont-Ferrand n'ouvrira pas avant le 1er mai prochain.

Le parc à thème, qui devait ouvrir le 25 mars, va finalement rester clos. Selon la direction “ en conformité avec les mesures annoncées par les autorités françaises, et dans le but d’enrayer au plus vite l’épidémie du Covid-19, l’ouverture de la saison 2020 du parc Vulcania est pour l’instant reportée au 1er mai 2020”. En fonction de l'évolution de la situation, cette date pourrait être repoussée.

Pour les personnes qui avaient déjà réservé leurs venues au parc :

Si vous avez réservé un séjour sur le site Séjour de Vulcania entre le 25 mars et le 30 avril 2020, toutes les réservations seront remboursées sans frais

Si votre séjour est prévu à partir du 1er mai 2020 les conditions normales s’appliquent

Si vous avez acheté un billet simple pour vous rendre à Vulcania entre le 25 mars et le 30 avril 2020, la validité de vos billets sera étendue jusqu’à la fin de la saison 2020 sur la même période tarifaire

Pour toutes demandes, le parc est joignable sur l’adresse : sav@vulcania.com