Le 15 août, les catholiques fêtent la montée au ciel de la Vierge Marie. À cette occasion, plusieurs festivités sont organisées ce lundi à Lyon par la Fondation Fourvière.

Pour les croyants, le 15 août correspond à la montée au ciel de la Vierge Marie au terme de sa vie sur terre. Principale fête catholique, ce jour est d'ailleurs férié depuis 1638, lors du vœu de Louis XIII qui a placé le royaume de France sous la protection de Notre-Dame de l'Assomption. L’Assomption, une fête à ne surtout pas confondre avec l'Ascension, autre célébration prévue 40 jours après Pâques.

Plusieurs messes prévues

Ainsi, plusieurs festivités sont à venir ce lundi et seront célébrées à 7h30, 9h30, 11h et 17h30 à la basilique. À noter que la procession aux flambeaux a eu lieu ce samedi. Elle a notamment mis à l'honneur à l’honneur Pauline Jaricot. Une figure religieuse et laïque lyonnaise du XVIIIe siècle, béatifiée le 22 mai dernier.