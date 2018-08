Une brigade anticriminalité de Villefranche-sur-Saône a sauvé in extremis un homme du suicide ce vendredi soir au-dessus de l’autoroute A6 à Arnas.

On pourrait croire à une scène de film, c’est pourtant bien la réalité. Ce vendredi soir, une équipe de la brigade anticriminalité de Villefranche-sur-Saône est appelée pour venir en aide à un homme qui voulait mettre fin à ses jours. L’individu de 37 ans, habitant de Gleizé, voulait en finir en se jetant du pont de l’Abbaye, à Arnas, qui surplombe l’autoroute A6. Ce sont les automobilistes qui ont prévenu la police, quand ils ont aperçu un homme en tee-shirt, prêt à se jeter du pont.

Vers 21h30, l’équipage qui se trouve à proximité du pont arrive très rapidement sur les lieux. Un des trois policiers s’approche de l’homme pour tenter de le raisonner, mais l’homme lâche la rambarde, et se laisse tomber dans le vide. C’est in extremis que le policier rattrape l’homme désespéré. Il raconte son intervention dans les colonnes du Progrès : "C’était dur de le retenir, car il m’a emmené avec lui en raison de la différence de gabarit (1,95m contre 1,70 m). Heureusement, mes deux collègues étaient là pour intervenir et nous remonter." L’homme de 37 ans a été pris en charge à l’hôpital de Gleizé avant d’être transféré à Bourg-en-Bresse où il est désormais interné. Une fin heureuse pour cet incident qui aurait pu être tragique. Avec le trafic très dense des retours et départs en vacances, la tentative de suicide du Gleizéen aurait pu engendrer un suraccident catastrophique.