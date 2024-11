Au lendemain de l'annonce des lourdes sanctions infligées par la DNCG à l'Olympique Lyonnais, le propriétaire et président du club, John Textor, a tenté de rassurer ce samedi 16 novembre.

Lors d'une longue conférence de presse très attendue ce samedi 16 novembre, le président de l'OL s'est exprimé suite aux lourdes sanctions infligées à son club par la DNCG, le gendarme financier du football français. "Je vous le redis comme il y a un an, nous n’allons pas être relégués", a-t-il affirmé, comme le relate Le Progrès.

Estimant ces décisions injustes, John Textor a contesté les méthodes de travail de la DNCG. La Direction nationale de contrôle et de gestion aurait dû selon lui prendre en compte le "modèle multi-clubs" de la Eagle Football Holdings Limited dans ses calculs et non pas se concentrer uniquement sur les activités françaises.

Aux yeux de l'entrepreneur, cette société financière qui compte d'autres clubs de foot dans le monde "donne des facilités à avoir de l’équilibre entre différentes entités". John Textor espère ainsi s'appuyer sur la coopération entre les clubs pour faire des économies, notamment grâce au partage de joueurs.

Vers le départ de plusieurs joueurs ?

Le président de l'OL espère également gagner de l'argent grâce à l'introduction de sa holding en bourse à New York, à compter de 2025. Il n'exclut pas non plus la revente de plusieurs joueurs, du fait de l'effectif trop important dans l'équipe. "Nous avons 29 joueurs, c’est trop", a-t-il déclaré. Le nom de Rayan Cherki a également été mentionné puisque le départ de l'attaquant pourrait intervenir.

Enfin, dernière bouée de sauvetage possible pour John Textor : les actionnaires du club. "Si tout échoue, nous avons des actionnaires avec des fonds, personne ne permettra au club d’être relégué", a-t-il insisté, en réaffirmant son "optimisme". L'avenir de la saison nous dira si le club peut encore échapper à sa rétrogradation en Ligue 2.