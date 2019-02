Après les chutes de neige, l'A48 entre Lyon et Grenoble n'est plus fermée

La circulation de véhicules munis de pneus neige a été rétablie sur la portion de 50 kilomètres de l'A48, fermée une partie de la nuit et de la matinée ce dimanche. L'accès reste interdit pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes.

La nuit a été longue pour la trentaine d'automobilistes bloquée sur l'A48. De fortes chutes de neige ont rendu impraticable l'autoroute sur une cinquantaine de kilomètres entre Bourgoin Jallieu et Voiron. Vers 2 heures du matin, les automobilistes qui se sont retrouvés bloqués sur les voies ou sur des aires de repos ont pu être évacués. La société AREA, concessionnaire de l'autoroute, avait organisé un ravitaillement d'eau et de nourriture. Ce dimanche matin, la circulation a d'abord repris partiellement dans le sens Grenoble-Lyon. Un peu avant neuf heures, les automobilistes pouvaient rouler sur les deux voies de circulation. La préfecture de l'Isère précise cependant dans un communiqué que l'accès reste interdit aux véhicules qui ne sont pas équipés de pneus neige ainsi qu'aux poids lourds de plus de 7.5 tonnes.