Après Free, Orange coupe BFM TV et cesse de diffuser les chaînes Altice

Tout comme Free, Orange a choisi de ne plus diffuser les chaînes du groupe Altice : BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. A Lyon, l'opérateur ne diffuse pas la nouvelle BFM Lyon qui remplace TLM.

Les abonnés Internet Free ou Orange n'ont plus accès aux programmes du groupe Altice, BFM TV, RMC Découverte et RMC Story (ex Numéro 23) via les box des opérateurs.

En effet, après Free, Orange a choisi de couper le signal de ces chaînes gratuites vers 9 heures ce jeudi faute d'accord avec le groupe Altice. Ce dernier demande aux opérateurs de payer pour que ces programmes et les services de rediffusion (replay) soient disponibles sur les box. Free et BFM auraient négocié autour d'un accord à 4 millions d'euros par an, sans le finaliser pour l'instant, l'opérateur ayant au final préféré arrêter la diffusion des chaînes.

Un message sur livebox

Orange a donc choisi de faire de même. "Nous n’avons pas trouvé d’accord avec Altice, mais nous sommes ouverts quant à une reprise des négociations", a confié un porte-parole de l'opérateur à nos confrères du Figaro. Le boitier télé de la livebox affichait ainsi un message ce jeudi : " Le groupe Altice a modifié profondément les conditions de distribution de ses chaînes TNT gratuites et de leur service de replay. Orange et le groupe Altice n’ont pas trouvé d’accord sur ces conditions, ce qui nous a contraints à interrompre momentanément l’accès à BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business".

Une majorité de spectateurs sur box

60 % des téléspectateurs regarderaient BFM TV depuis une box, ces coupures pourraient lourdement impacter l'audience de la chaîne. À l'heure où les opérateurs investissent dans les infrastructures et que les services utilisent toujours plus de données, la question de la rémunération des "contenus" par les fournisseurs d'accès ou du "contenant", par les fournisseurs de contenus va se poser de plus en plus, avec en toile de fond le risque de voir le client devoir payer à un moment ou un autre. Ces bras de fer ne devraient donc être ni les premiers, ni les derniers, les opérateurs étant en position de force pour ramener toute prétention sur terre en coupant le signal.