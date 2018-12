Après 60 ans sans interruption, Bocuse ferme un mois

Du (quasi) jamais vu. Le restaurant de Paul Bocuse ne sera pas ouvert du 1er au 23 janvier 2019.

Depuis 1958 et le retour de Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or, après un tour de France de douze ans dans les plus grandes maisons françaises (chez la "mère"Brazier, au col de la Luère, Pollionnay, au Lucas Carton à Paris, chez les frères Troisgros à Roanne et à La Pyramide de Fernand Point à Vienne), le restaurant est ouvert toute l'année. "Comme la Tour Eiffel" avait coutume de dire Monsieur Paul.

En 2019, L'Auberge du Pont de Collonges (trois étoiles depuis 1965) fermera du 1er janvier au 23 janvier. Soit 23 jours. Une première depuis 60 ans. Ou presque. Le restaurant avait fermé quatre semaines en 1985 pour des travaux en cuisine et deux semaines en 2016 pour les mêmes raisons. Soit une quarantaine de jours. En soixante ans, le restaurant de Paul Bocuse n'a donc fermé que six semaines.

En 2019, L'Auberge du Pont de Collonges fermera ses portes du 1er janvier au 23 janvier pour.... des travaux en cuisine (refonte totale, changement de piano et un embellissement de la salle du rez-de-chaussée. Balles neuves.