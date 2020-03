Applaudissements, lumignons : Lyon fait front contre le coronavirus

Si certains ont pu montrer un sombre visage en tentant de faire des stocks, à Lyon, d'autres ont choisi de se montrer solidaires des soignants et des malades du coronavirus COVID-19. Mardi soir, des applaudissements ont retenti dans toute la ville et des lumignons ont été placés aux fenêtres. Des initiatives qui sont amenées à se répéter.

Lyon, 20 heures, des applaudissements retentissent dans plusieurs quartiers de la ville. A travers ce geste, les habitants ont souhaité montrer leur soutien au personnel soignant, mais aussi à ceux qui sont touchés par la maladie.

Il était 20h et ... Lyon applaudit ses soignants, et j’ai les larmes aux yeux#COVID19france pic.twitter.com/v5lRF00wQ6 — Reynaud Lucas (@LucasReynaud) March 17, 2020

D'autres ont choisi de placer des lumignons devant leur fenêtre, là encore pour soutenir soignants et malades.

L'initiative #UnLumignonPourLyon a été lancé par un supporter de l'Olympique lyonnais, avant d'être reprise plus largement. Que ce soit pour les applaudissements ou les lumignons, le rendez-vous est donné tous les soirs avec l'idée de partager ses photos et vidéo sur Facebook ou Twitter.

Désormais, certains proposent d'afficher l'idée dans les halls d'immeuble, "pour parvenir à sortir des réseaux sociaux et toucher le plus grand nombre et tous les âges". Mardi soir, et sans doute tous les prochains soirs de confinement, à 20 heures, Lyon devrait montrer son vrai visage : celle d'une ville qui n'abandonne jamais.