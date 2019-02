Appel à témoins : une mineure de 15 ans disparue depuis septembre

La préfecture du Rhône appelle tous les citoyens à se présenter s’ils ont des informations concernant Soumya Khelil.

Soumya Khelil, une jeune adolescente de 15 ans est portée disparue depuis septembre dernier. Brune aux cheveux longs et bouclés, elle porte des piercings et des tatouages et mesure 1, 65 mètre. Ses yeux sont marron, mais elle porte parfois des lentilles bleues. La jeune adolescente se trouverait en région parisienne, à proximité de Bobigny.

La préfecture appelle toutes les personnes détenant des informations à contacter le commissariat de police d’Oullins au 04 72 39 03 21 et au 04 78 78 40 40 le soir et le week-end.