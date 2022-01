Appel à candidature : les Célestins et le TNP s’associent pour faire émerger les jeunes talents de la région

Les deux grands théâtres publics de la métropole lyonnaise lancent le Prix Incandescences, une initiative pour repérer les nouveaux talents et aider la jeune création régionale, particulièrement touchée par la crise sanitaire.

En 2019, les Célestins avaient créé le prix Célest'1 pour donner un coup de pouce aux artistes émergents, sous la forme d’une aide financière et logistique. Le théâtre leur permettait de se produire au sein de la prestigieuse institution.

Une opportunité pour les nouveaux talents de se distinguer face au public lyonnais et à un jury constitué de professionnels, et d'obtenir une aide à la production de leur spectacle.

Cette année, le TNP de Villeurbanne s’est joint à cette initiative et les équipes des deux théâtres publics s’engagent à apporter aux participants du Prix Incandescences, des conditions d’accueil améliorées, une visibilité publique et professionnelle plus importante, ainsi qu’un soutien financier renforcé.

Les récompenses du concours ;

Le lauréat du Prix de la section Maquette recevra une co-production de 20 000 € HT avec l’achat d’une série de 8 à 12 représentations par l’un des deux théâtres partenaires.

Le lauréat du Prix de la section Spectacles se verra programmé entre 3 et 5 représentations la saison suivante dans l’un des deux théâtres partenaires, avec des conditions professionnelles.

Les dates :

• 24 janvier au 4 mars : appel à candidature pour les deux sections

- Section maquettes : les compagnies présentent 15 minutes d’un projet de spectacle non créé.

- Section spectacles : les compagnies présentent un spectacle abouti d’une durée maximum de 2h.

• 7 avril : annonce de la sélection des 10 maquettes et des 6 spectacles retenus.

• 28 juin aux Célestins et 29 juin au TNP : présentation des maquettes au public et à un jury de professionnels.

• 29 juin au soir : résultats section maquettes.

• 1er et 2 juillet : présentation des spectacles au public et au jury de professionnels.

• 2 juillet au soir : résultats section spectacles.

Le règlement du prix Incandescences et le formulaire de participation sont téléchargeables sur les sites du TNP et des Célestins