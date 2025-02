Annecy : Sopra Steria et Mistral AI s'associent

L'entreprise haut-savoyarde Sopra Steria et la start-up Mistral AI ont officialisé, ce mercredi 26 février, leur partenariat visant à accélérer l'adoption de l'IA générative en Europe.

Sopra Steria, géant des services informatiques basé à Annecy depuis 1968, a annoncé sa collaboration avec Mistral AI, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Ensemble, ils souhaitent offrir aux entreprises des solutions sur mesure pour intégrer l'IA de manière rapide et efficace. Cette association vise à proposer des solutions d’IA générative souveraines, adaptées aux besoins des grandes entreprises et administrations, notamment dans les secteurs de la défense, de l’aéronautique, de l’énergie et du secteur public. Sopra Steria intégrera la plateforme "Le Chat" et les modèles de Mistral AI dans ses offres, offrant ainsi un déploiement flexible aussi bien sur des infrastructures privées que sur le cloud public.

Cyril Malargé, PDG de Sopra Steria, déclare dans un communiqué : "Face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle générative, les organisations européennes se retrouvent à un tournant décisif. Si les phases d’expérimentation ont permis d’explorer le potentiel de ces technologies, l’enjeu est désormais triple : réussir à passer à l’échelle, le faire en garantissant la souveraineté des données stratégiques, tout en s’appuyant sur les modèles les plus efficaces du marché. En scellant ce partenariat, nous répondons à ces enjeux, et proposons aux organisations une alternative européenne aux géants mondiaux".

Mistral AI poursuit son ascension fulgurante

Ces derniers temps, la start-up a multiplié les partenariats stratégiques avec des entreprises majeures telles que France Travail, Free, Orange, Stellantis et Veolia. Mistral AI a renforcé sa position dans le secteur de la défense en nouant des liens avec des acteurs comme la start-up allemande Helsing et le ministère des Armées, qui a adopté une plateforme d’IA générative multiservices. Un autre succès notable est le lancement de son application "Le Chat" sur Android et iOS, qui a franchi le million de téléchargements en moins de deux semaines.