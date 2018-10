Annecy : 11 765 euros d’amende pour les invités d’un mariage

Heureux de célébrer des unions, les invités de deux mariages consécutifs en ont oublié le code de la route. Fin septembre à Annecy, la circulation a été très perturbé par les festivités. Au total, 70 infractions ont été recensés par la police.

Le 29 septembre, entre 250 et 300 personnes ont largement perturbé la circulation en périphérie et centre-ville d’Annecy, Haute-Savoie. Invités à deux mariages consécutifs au sein de la communauté turque, les convives ont su se faire remarquer selon Le Dauphiné. Stationnement anarchique, conduite dangereuse avec mise en danger d’autrui, nuisance sonore… Au total, les policiers ont recensé quelques 70 infractions verbalisables. Au total, 72 points seront retirés sur les permis, et 11 765 euros d’amende infligés aux auteurs des infractions.

Le 2 septembre dernier, le maire de Nice, Christian Estrosi, refusait d’unir un couple au nom de la "charte des mariages". Les invités s’étaient aussi comportés de manière répréhensible sur la voie publique en multipliant les infractions.