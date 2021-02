Alerte orange : grosse prudence, jusqu'à 15 centimètres de neige attendus à Lyon et dans le Rhône ce vendredi

Le département du Rhône est en alerte orange "neige" ce vendredi matin à partir de 10h. De la neige est attendue à Lyon. Jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus tout au long de la journée. Le chutes de neige devraient s'intensifier dans l'après-midi.

"Côté Rhône-Alpes, la perturbation arrive en cours de matinée de vendredi, et débute par des chutes de neige faibles jusqu'en plaine, qui s''intensifient en journée. Au nord, du Rhône aux Savoies, la perturbation donnera de la neige jusqu'en plaine", explique Météo France.

"On attend 5 à 10 cm de neige sur le nord de l'Auvergne et la Loire, ainsi que sur le nord de la Drôme et de l'Ardèche, l'Isère au sud de Voiron. Sur les autres départements de Rhône-Alpes, on attend 10 à 15 cm voire plus localement", poursuit Météo France.

Grosse prudence ce vendredi sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Presque l'ensemble de la #région Auvergne-Rhône-Alpes est placée en vigilance 🟠 #neige #verglas ! La perturbation arrive demain, vendredi, en cours de matinée, et débute par des chutes de neige faibles jusqu'en plaine. Ces chutes de neige s'intensifient en cours de journée. pic.twitter.com/dZpNehOTrV — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 11, 2021

❄ Attention : fortes chutes de neige prévues dans la Métropole de #Lyon ! La neige est annoncée ce vendredi 12 janvier à partir de 11h et jusqu’à 21h. 300 agents et 100 véhicules sont mobilisés dès 4h du matin. Prudence ! 👉 https://t.co/bU5CSflYoR pic.twitter.com/8bmhuVIYCb — Métropole de Lyon (@grandlyon) February 11, 2021