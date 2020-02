Ain : un cycliste croise un lynx lors d'une randonnée (vidéo)

À la frontière des départements du Jura et de l'Ain, un cycliste a fait une belle rencontre lors d'une sortie.

La rencontre est rare. Le 18 février dernier, lors d'une sortie en VTT dans le pays de Gex, au sein de la réserve naturelle nationale de la haute chaîne du Jura à la frontière des départements du Jura et de l'Ain, un cycliste a croisé la route d'un lynx. L'animal se baladait à la lisière du chemin. Un instant qu'a pu capter Baptiste Rybczynski qui a partagé la vidéo sur son compte YouTube. Pas vraiment inquiété, le lynx est reparti à pas de sénateur sans se soucier du voyageur de passage sur son territoire.

Des Vosges au Jura, on compte plus d'une centaine d'individus. C'est d'ailleurs dans le Jura que se trouve la plus importante population de lynx. Quelques spécimens, une vingtaine, ont été aperçus dans les Alpes du nord. Le lynx est une espèce protégée en France et en Europe. Elle fait partie de la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et est classée “en danger”.