Ain : leur camion se renverse, trois pompiers blessés

Deux d'entre eux ont été hospitalisés après l'accident de leur camion cette nuit dans un rond-point.

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l’Ain a rapporté sur son compte Twitter l'accident d'un de ses véhicules cette nuit à Bourg-en-Bresse. Le camion qui partait pour intervenir sur un incendie s'est renversé dans un rond-point. On compte trois blessés parmi les six occupants du véhicule. Deux d'entre-deux ont été blessés plus gravement et hospitalisés, dont un dans un hôpital lyonnais, précise Le Progrès.