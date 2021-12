Pour venir en aide aux commerçants, Grand Bourg Agglomération et Kéolis rendent le bus gratuit, les 4, 11 et 18 décembre.

Les voyageurs en bus pourront emprunter gratuitement les bus Rubis dans l'agglomération burgienne samedis 4, 11 et 18 décembre. Pas besoin d'acheter un ticket en montant à bord ! La société Keolis et Grand Bourg Agglomération ont pris cette décision pour donner "un coup de pouce au commerce local". Ls lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont concernées. Elles desservent Bourg-en-Bresse, Péronnas, Saint-Denis lès Bourg, Saint-Just et Viriat.

Cette opération "vise aussi à promouvoir les mobilités alternatives à la voiture pour les déplacements quotidiens", rapporte Grand Bourg Agglomération. Une initiative gratuite existe déjà pour aller dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse : la navette électrique Rubis’city. Elle circule du lundi au samedi de 10h à 18h, toutes les 20 minutes.