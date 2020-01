Ain : il mord le nez de sa compagne jusqu’au sang, six mois de prison

La fête a dégénéré à Lagnieu dans l’Ain le soir du réveillon. Un homme a mordu le nez de sa femme jusqu’au sang. Il a été condamné à de la prison ferme.

La fête a dégénéré à Lagnieu dans l’Ain le soir du réveillon, le 31 décembre. D’après Le Progrès, un homme, fortement alcoolisé, a mordu le nez de sa femme jusqu’au sang. Après l’avoir giflée. La femme a dû se réfugier dans la salle de bains.

L’homme a été condamné jeudi par le tribunal à un an de prison dont six mois avec sursis et à la révocation d’un sursis à hauteur de deux mois. "Sa compagne n’a pas voulu l’accabler, évoquant un contexte particulier d’alcoolisme partagé au sein du couple et même de violences réciproques", précise le quotidien régional.