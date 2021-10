Guillaume Lacroix, élu de Bourg-en-Bresse, se tient prêt à être candidat à la présidentielle 2022, si son appel au rassemblement des partis de gauche n'aboutit pas.

Samedi 23 octobre, la convention nationale du Parti Radical de Gauche (PRG) a appelé au rassemblement des partis de gauche grâce à la plateforme Planète République ,"une auberge républicaine". Guillaume Lacroix, président du Parti Radical de Gauche, pourrait alors être investi et devenir le premier Aindinois à être candidat à l'élection présidentielle. "Mon parti m'a demandé de me tenir prêt. Je ne me défausserai pas" assure l'actuel conseiller régional qui indique qu'une candidature "n'est pas mon souhait premier".

L'ancien adjoint à la culture de Bourg-en-Bresse ajoute que "si personne ne veut s’unir, on ira mourir pour nos idées ou vaincre avec elles". La question reste donc en suspens. Tout dépendra du choix des politiques "plus populaires qui rejoindront (ou non) Planète République. Corinne Lepage, présidente du rassemblement citoyen Cap 21 a déjà rejoint la plateforme. De son côté, Guillaume Lacroix a eu des échanges avec Anne Hidalgo et Yannick Jadot dont les programmes ont "des choses complémentaires".