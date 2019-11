Ain : deux morts dans une collision entre un train et une voiture

Ce dimanche à 17 heures dans l'Ain, un train de la ligne Belfort - Lyon a percuté un véhicule sur un passage à niveau. Deux personnes sont mortes dans l'accident, trois autres ont été blessées.

Tragique accident à Tossiat dans l'Ain, ce dimanche vers 17 heures. Un train de ligne Belfort - Lyon a percuté un véhicule léger au passage à niveau de la Vavrettre. Les deux occupants du véhicule, une femme de 57 ans et un homme de 69 ans, sont morts dans l'accident .

Trois passagers du train ont été blessés et pris en charge. Un conducteur et un contrôleur étaient à bord. Les passagers ont été évacués et le trafic interrompu une partie de la fin de journée. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident. Les premiers éléments indiqueraient que les barrières étaient baissées lorsque les secours sont intervenus.