Ain : Des véhicules brulés à Bourg-en-Bresse

(Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Deux voitures ont été incendiées dans la nuit de vendredi à samedi à Bourg-en-Bresse.

Des habitants de Bourg-en-Bresse ont été réveillés dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 5 heures du matin, par des hurlements venant de la rue, rapporte le Progrès. « Des cris comme des appels au secours » témoigne une des habitantes.

La tête à la fenêtre, chacun remarque d’immenses flammes non loin du parking de la Préfecture. « J’ai entendu des cris, puis des déflagrations énormes et successives » poursuit la riveraine.

Les pompiers ont vite été alertés pour pouvoir maîtriser le feu en une vingtaine de minutes. Il n’y a aucun blessé et pour l’heure on ne sait toujours pas comment s’est déclaré l’incendie sur ces voitures, une Citroën C3 et une Renault Twingo. Pour le moment, seul le propriétaire de la Twingo a porté plainte. Une enquête est en cours.