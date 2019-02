Ain : Bourg-en-Bresse se barricade pour l’acte XIV des Gilets jaunes

La préfecture de l’Ain a pris de nombreuses mesures avant la manifestation des Gilets jaunes qui aura lieu à Bourg-en-Bresse ce samedi.

Ce samedi une importante manifestation de Gilets jaunes est attendue à Bourg-en-Bresse. Près de 1500 personnes sont attendues. En prévention, la préfecture de l'Ain a annoncé un certain nombre de mesures ce samedi. Un important dispositif de sécurisation du centre-ville va être mis en place “pour protéger les personnes et les biens et assurer l’accès aux commerces et au marché. Les véhicules ne pourront accéder au centre-ville et les riverains et personnes souhaitant accéder à la zone protégée devront passer par l’un des points de filtrage en place”, explique la préfecture. Des contrôles de véhicules auront lieu en périphérie sur les accès routiers et autoroutiers.

De plus, les services de l'État ont annoncé que ce samedi à partir de 8h jusqu'à dimanche 20h, “la circulation et le stationnement d’engins agricoles seront interdits en centre-ville”. De même, de vendredi soir à dimanche soir : “la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des lieux spécialement réservés à cet effet, la détention et l’usage de fumigènes, la détention et l’usage de pétards et de feux d’artifice sur la voie publique à l’exception des personnes autorisées, la distribution, la vente et l’achat de carburant à emporter en bidon ou autre récipient transportable et le transport d’acide et de tout produit inflammable ou chimique”, seront interdites sur la commune de Bourg-en-Bresse.