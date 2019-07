Agression raciste d'une famille à Lyon : une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte à Lyon après l'agression raciste d'une famille par des individus cagoulés dans le 5e arrondissement de Lyon.

Pour le président de la métropole David Kimelfeld, cette agression porte "la marque nauséabonde de l'ultra droite". Vendredi soir, vers 23h30, en marge des célébrations de la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des nations, une famille a été agressée par des individus cagoulés dans le 5e arrondissement, quai Fulchiron. Les victimes ont porté plainte selon Le Monde et une enquête a été ouverte pour "violence aggravée, dégradation aggravée et menaces de mort à caractère raciste" . Le père a reçu six jours d'ITT, son épouse reste choquée par cette agression. Le parquet cherche désormais à déterminer si d'autres faits ont été commis lors de cette soirée par ce même groupe.

Armées de battes de baseball, une vingtaine de personnes ont ainsi déambulé dans le Vieux-Lyon durant la nuit, brisant les vitres d'une voiture ou frappant les carrosseries comme ont peu le voir sur une vidéo qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux. On y entend clairement des insultes racistes lancées à l'encontre des automobilistes.