Agenda : Que faire à Lyon le week-end du 29 juin, 1er et 2 juillet ?

Alors que ce week-end la météo annonce de fortes chaleurs, Lyon Capitale a sélectionné une liste d’activités à ne pas manquer. Au programme : soirées estivales, Roller-week, anniversaire de Décitre et animations. Découvrir les sports de glisse urbaine Pour les fans de glisse urbaine, la RollerWeek s’installe à Lyon. Les festivités débutent ce week-end pour dix jours entièrement dédiés à la découverte des sports de roller. Roller hockey, skate, course de vitesse… La RollerWeek propose au public des démonstrations, des initiations ou encore d'assister aux compétitions. Plus de 10 000 personnes sont attendues tout au long de la semaine. Vendredi 29 juin à partir de 20 h 45 (Place Bellecour Lyon 2e) - Grande randonnée urbaine - Gratuit. Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet (Palais des Sports Lyon 7e) de 10 h à 16 h - Démonstrations et initiations - Gratuit. Samedi 30 juin de 20 h 23 h 30 (Palais des Sports - Match de roller derby - Huit euros, billetterie ici. Dimanche 1er juillet de 18 h à 19 h (Palais des Sports Lyon 7e) - Gala du club Lyon roller métropole - Gratuit.

Aller danser au Mont-d’or

15 000 festivaliers sont attendus ce week-end à Poleymieux-au-Mont-d’or. Cette 14e édition propose un programme éclectique sur quatre scènes avec entre autres des artistes comme Lomepal, Omar Souleyman ou encore High tone.

De vendredi 29 juin au 1er juillet (Poleymieux-au-Mont-d’or) - de 15 à 76 euros - Billetterie ici.

Participer à l’anniversaire de Décitre

Cette année Décitre fête ses 111 ans. Pour célébrer cela, l’entreprise organise une grande Fête du livre et de la lecture ouverte à tous au Carré Bellecour. De nombreux auteurs seront présents, notamment Marc Levy, Jean-Christophe Rufin ou encore Franck Thilliez…

Samedi 30 juin de 11h à 19h (16 place Bellecour Lyon 2e) - Gratuit, plus d’information ici.

Jouer au graffeur à Villeurbanne

Depuis 11 ans Villeurbanne accueille le "MixCity". En collaboration avec l’association Coulure, la mairie met à disposition d’une cinquantaine de graffeurs 400 mètre carré de mur. Les amateurs ou les simples curieux pourront aussi s’essayer à la peinture urbaine sur un espace réservé.

Dimanche 1er juillet de 13 h à 19 h (18 rue Léon Chomel à Villeurbanne) - Gratuit, plus d’information ici.

Replonger en enfance au parc Mini World

Le plus grand parc de miniatures animées de France a choisi de reproduire 35 personnages issus de la série de livres pour enfant Monsieur Madame. Crée il y a plus de 40 ans par Roger Hargeavers, Monsieur Atchoum ou Madame Bonheur seront dissimulés dans le parc. Tandis que les plus jeunes partiront à leur recherche, les parents pourront se replonger en enfance.

Samedi et dimanche de 10 h à 19 h (3 avenue Bolhen Vaulx-en-Velin) - 13 euros adulte, 8 euros enfant, plus d’information ici.

Concourir en tenu de "cro-magnon"

Ce week-end, la ville de Lyon et les Grottes du Cerdon proposent aux Lyonnais de se rapprocher de leurs ancêtres préhistoriques. Les habitants sont invités à se déguiser en « cro-magnon » pour tenter de gagner un week-end insolite aux Grottes du Cerdon. Tous les participants se verront offrir une entrée pour visiter le parc de loisir préhistorique des grottes.

Samedi 30 juin de 16 h à 18 h 30 (10 Place Du Maréchal Lyautey Lyon 6e) - Gratuit, inscription ici.

Faire la fête rue d’Austerlitz

Depuis cinq ans, la rue d’Austerlitz dans le quartier de la Croix-Rousse se transforme en rue piétonne et s’habille de faux gazon. Pour fêter l’été, les commerçants et les habitants de la rue crée une ambiance « Garden Party » très en vogue chez nos voisins anglo-saxons.

Vendredi 29 juin de 16 h à 23 h ( Vendredi 29 juin de 16 h à 23 h ( Rue d’Austerlitz Lyon 4e ) - Gratuit.