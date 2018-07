Agenda : Que faire à Lyon le week-end du 27, 28 et 29 juillet ?

Après des températures caniculaires, le mercure redescend un peu ce week-end. Lyon Capitale a sélectionné pour vous une série d'événements pour enfin ressortir et profiter de l'été lyonnais.

S'amuser en profitant du beau temps

En plein été, difficile de rester à la maison pour les enfants. La ludothèque de Décines a trouvé la solution : elle organise jusqu'au 3 août prochain des événements en plein air. De quoi ravir les plus petits ! Plus d'informations ici.

Le cinéma au bord de l'eau

Après être passé par les roches de Condrieu ou encore par Valence, le festival Cinéfil fait une escale à Lyon ce week-end. Au programme, des concerts et des courts métrages s'entremêleront sur la péniche pour toute la famille. Le festival s'arrêtera également à Trévoux ce mardi 31 juillet.

Les 27, 28 et 29 juillet à la confluence, à partir de 20h30 - Gratuit. Plus d'informations ici.

La Lune et Mars sur leur 31

Ce vendredi soir, ne manquez pas l’éclipse lunaire la plus longue que vous n'ayez jamais vue. Sur les coups de 21h30, la lune entrera dans l’ombre de la Terre, et dans l’alignement du soleil. Mais ce n’est pas tout, vous pourrez aussi admirer la planète Mars, qui sera pour l’occasion plus proche et donc plus brillante que d’habitude. Rendez-vous donc sur l’esplanade de la basilique de Fourvière à partir de 20 heures pour observer l’éclipse avec club d’astronomie de Lyon Ampère.

Vendredi 27 à partir de 20h sur l’esplanade de la basilique de Fourvière – Gratuit. Plus d'informations ici.

La nature à l’honneur aux musées Gadagne

La grande cour des musées Gadagne se transformera ce dimanche en terrain de jeux géant pour petits et grands, sur le thème de la nature. Vous pourrez ainsi venir jouer avec vos amis ou vos enfants à Il était une forêt, Eternity ou encore Photosynthsys…

Dimanche 29 aux musées Gadagne de 14h à 18h (à partir de 4 ans) – Gratuit. Plus d'informations ici.

Les 30 ans du jumelage Lyon-Guangzhou en musique

Pour fêter le 30e anniversaire du jumelage entre Lyon et Guangzhou, en Chine, les jeunes musiciens amateurs du Guangzhou Symphony Youth Orchestra donneront un concert gratuit à 18h30 au Théâtre antique de Fourvière. L’occasion de (re)découvrir les œuvres de Shostakovitch, Chen Qigang ou encore Manuel de Falla dans un cadre exceptionnel.

Samedi 28 à A8h30 au Théâtre antique de Fourvière – Gratuit, places à retirer à l’Office de Tourisme, place Bellecour (Lyon 2) ou au guichet des Nuits de Fourvière (6 rue de l’antiquaille, Lyon 5). Plus d'informations ici.

Les Français à l’étranger vus par Sixsous

Ce vendredi et ce samedi, ce sera les dernières occasions pour voir le spectacle de Sixsous, intitulé « Voyage Voyage ». À défaut de partir en vacances, l’humoriste vous fera voyager aux quatre coins du monde pour vous parler des Français à l’étranger… Fou rire garanti !