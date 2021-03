Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais renvoyé devant la Cour d'assises pour meurtre

Le parquet de Grenoble a demandé le renvoi de Nordahl Lelandais devant la Cour d'assises de l'Isère pour le meurtre Maëlys.

Le parquet de Grenoble a rendu, ce jeudi 18 mars, son réquisitoire définitif dans l'affaire Maëlys. Le parquet y requière le renvoi de Nordahl Lelandais devant la Cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de la fillette, précédé de l'enlèvement et la séquestration de la mineure de 15 ans, ainsi que pour les délits d'agressions sexuelles de deux de ses petites cousines mineures de 15 ans et pour les délits de détention et enregistrement d'images pédopornographiques.

L'avocat de Nordahl Lelandais a par ailleurs déposé une requête en nullité concernant la dernière expertise psychiatrique accordée par la chambre de l'instruction, a indiqué le parquet de Grenoble.