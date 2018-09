Affaire Maëlys : Lelandais avoue avoir frappé plusieurs fois la fillette

Nordahl Lelandais, le tueur présumé de Maëlys, aurait modifié sa version des faits au cours d'une audition le 21 septembre dernier.

Selon RTL, Nordahl Lelandais aurait changé sa version des faits au cours d'une audition qui a eu lieu le 21 septembre dernier. Le meurtrier présumé dans l'affaire Maëlys aurait admis avoir asséné plusieurs coups violents à la fillette. Des propos bien différents de ce qu'il avait déclaré jusqu'ici. Après s'être muré dans le silence pendant plus de six mois, le maître-chien avait admis avoir tué accidentellement Maëlys. Selon la radio, Nordhal Lelandais aurait mimé sur un mannequin les quatre ou cinq “gestes violents” qu'il a assénés à la fillette. C'est après ces coups qu'il aurait rejoint son domicile familial à Domessin en Savoie et se serait arrêté sur la route pour déposer le corps de la fillette au bord d'un chemin.

Ce lundi soir, Nordahl Lelandais, le tueur présumé de Maëlys a participé à une reconstitution de la soirée du meurtre et livré de nouveaux éléments aux enquêteurs notamment concernant une zone commerciale à la sortie de Pont-de-Beauvoisin.