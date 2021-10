(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À partir de ce mercredi 20 au vendredi 22 octobre, le natif de Bron et ancien joueur de Lyon doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Versailles dans l’affaire dite de la "sextape".

Près de six ans après les faits, l’affaire dite de la "sextape", qui n’a eu de cesse de créer des Remus dans le football français depuis 2015, va être décortiquée, à partir de ce mercredi 20 octobre, par le tribunal correctionnel de Versailles. La justice devra déterminer si oui non Karim Benzema, l’attaquant star du Real Madrid, est coupable d’une tentative de chantage à la sextape envers Mathieu Valbuena, son ancien coéquipier en Équipe de France.

À 33 ans, Benzema doit comparaitre avec quatre coprévenus , accusés d'être les acteurs de cette tentative de chantage. Si l’avocat de Valbuena, la victime, a confirmé à l’AFP que son client serait présent au tribunal, qui se plonge dans le dossier jusqu’au vendredi 22 octobre, rien n’est moins sur concernant Karim Benzema. Contactés par l'AFP, les avocats de Benzema n'ont pas répondu, alors que le joueur originaire de Bron disputait mardi soir un match de Ligue des Champions en Ukraine.

Benzema plaide le conseil amical

Pendant l'instruction, ses avocats avaient réclamé, en vain, une confrontation avec Mathieu Valbuena, pour que les deux hommes puissent s'expliquer dans cette affaire où tout est question d'interprétation. Benzema plaide le conseil amical à Valbuena tandis que ce dernier y voit de la pression délictuelle.

Depuis cette affaire, Valbuena n'a plus été appelé en équipe de France de football. Benzema, placé en garde à vue le 4 novembre 2015, en est lui resté éloigné plus de cinq ans avant de faire un retour surprise avant l'Euro en juin. Et depuis il brille avec les Bleus. Soulignons que la Fédération française de football (FFF) est partie civile dans cette affaire, malgré le retour en équipe de France de son attaquant star, considéré par de nombreux spécialistes comme un prétendant au Ballon d'or cette saison.