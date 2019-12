Affaire de la sextape : l'enquête validée par la Cour de cassation

L'affaire de la sextape où sont cités les deux anciens joueurs de l'Olympique lyonnais Mathieu Valbuena et Karim Benzema devrait bien connaître un procès après la validation de l’enquête par la Cour de cassation.

Selon l'AFP, la Cour de cassation a validé ce lundi, l'enquête sur l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. La plus haute juridiction judiciaire a rejeté la demande de Karim Benzema et de cinq autres des six mis en examens qui contestaient les investigations de la police en dénonçant le “manque de loyauté” de ces derniers. Selon les avocats de mis en examen, les forces de l'ordre auraient “poussée à la commission d'une infraction”.

Cette décision de la Cour de cassation ouvre la voie à un procès en correctionnelle. Ce sera désormais à un juge d'instruction de poursuivre la procédure qui pourrait se terminer sur un procès. Cette affaire de la “sextape” avait éclaté en à l'automne 2015, quelques mois après la signature de Mathieu Valbuena à l'Olympique lyonnais.