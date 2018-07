Affaire Benalla : Don Mateo republie à Lyon un pochoir de Collomb

Don Mateo, portraitiste du street art lyonnais, a republié sur sa “story” Instagram un pochoir de Gérard Collomb, crée pendant les dernières élections présidentielles, pour faire écho à l’affaire Benalla.

L’actualité brûlante tourne presque exclusivement sur l’affaire Benalla en ce moment. Don Mateo, portraitiste de l’art urbain lyonnais, l’a tout de suite saisi. Il vient de republier un de ses pochoirs, datant des dernières élections présidentielles pour faire écho à cette affaire. On y voit Gérard Collomb, l’air dédaigneux, brandissant un petit sac en plastique et jetant un rose. Don Mateo faisait référence à l’époque à son départ du PS, il a inscrit sur sa cravate des paroles de Brel avec un brin de parodie. On peut y lire “Je vous ai apporté des bobos (au lieu de bonbons NdlR) parce que les roses c’est périssable”. Un pochoir effacé depuis, mais dont l’artiste a gardé une trace photo. Récemment, le portraitiste a donc choisi de republier la photographie de ce pochoir sur Instagram en remplaçant cette fois-ci le mot “bobos” par “mythos”.