Aéroport Saint-Exupéry : des vols entre Helsinki et Lyon

À partir du 11 décembre, la compagnie finlandaise Finnair assurera une liaison entre l'aéroport d'Helsinki et celui de Lyon Saint-Exupéry.

C'est une coïncidence intéressante, Lyon et Helsinki ont toutes les deux reçu le prix de la ville du tourisme intelligent par l'Union européenne (lire ici). À partir du 11 décembre, elles seront reliées par une ligne directe entre l'aéroport de Saint-Exupéry et celui d'Helsinki. La compagnie aérienne Finnair assurera les liaisons avec deux vols hebdomadaires, les mardis et samedis, grâce à un avion Embraer 190 d'une capacité de 100 places. Les vols permettront également de profiter du hub d'Helsinki pour partir vers d'autres destinations nordiques, mais aussi l'Asie.