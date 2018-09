Lyon désigné "Capitale européenne du tourisme intelligent"

Lyon vient d’être désigné par l’Union européenne "Capitale du tourisme intelligent".

Ce lundi 24 septembre, Lyon et Helsinki ont été nommés "Capitales européennes du tourisme intelligent". Ce concours organisé par l’Union européenne visait à récompenser les métropoles qui se distinguent en matière de tourisme. Les villes devaient expliquer devant un jury en quoi elles innovent en matière de patrimoine, durabilité, accessibilité et numérique. Lyon et Helsinki étaient en compétition face à Bruxelles (Belgique), Ljubljana (Slovénie), Malaga (Espagne), Nantes, Palma de Majorque (Espagne), Poznan (Pologne), Tallin (Estonie) et Valence (Espagne). Les deux cités remportent un an de promotion aux frais de l’Union européenne, mais aussi une sculpture pour leur centre-ville. En opposition, on attend désormais qui osera lancer un concours pour désigner la capitale du tourisme stupide !