Aéroport de Lyon : le parking géré par des robots va être agrandi

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry a la particularité d'avoir un parking géré par des robots voituriers. Sa capacité va être multipliée par 4.

Depuis mars 2019 "Stan" gare les voitures sur l'une des 500 places d'un parking P5+ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Ce robot voiturier s'occupe de tout, lors de leur arrivée, les voyageurs déposent simplement leur véhicule dans un box et le récupèrent au même endroit lors de leur départ. Entre temps, "Stan" de l'entreprise Santley Robotics sera venu chercher la voiture pour la stationner et la déposer plus tard à la bonne heure (lire ici).

D'ici l'été, la zone du parking va être agrandie pour atteindre 2 000 places. 28 boxes seront ainsi proposés tandis que 7 robots autonomes se chargeront de garer les véhicules. Le P5+ est à 8 min du Terminal 1 en navette, 9 min du Terminal 2 et 10 minutes de la gare TGV.

À terme, l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry a pour objectif de dépasser les 6 000 places. Depuis l'ouverture du service, il y a un peu moins d'an un, 8 000 utilisateurs ont été recensés. Tous les véhicules ne sont pas compatibles. Les voitures très longues comme les breaks, très hautes comme les SUV avec un coffre de toit, avec une faible hauteur sous caisse, dont les diamètres de roue sont supérieurs à 21 pouces ou dont le poids est supérieur à 2,6 tonnes ne pourront pas bénéficier du service.