Depuis la semaine dernière, deux nouvelles destinations sont possibles par easyJet depuis l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Séville et Tenerife. easyJet ajoute un 8ème avion à sa flotte basée à Lyon.

Il est désormais possible d’aller à Séville (Espagne) et Tenerife (Espagne) depuis Lyon avec easyJet. Et ce depuis la semaine dernière. easyJet a ajouté un 8e avion à sa base lyonnaise. Ainsi, selon la compagnie, elle proposera à la vente 3,5M de sièges en 2019, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2018.

Outre ces deux destinations supplémentaires depuis donc la semaine dernière et le 2 avril, les voyageurs au départ de Lyon pourront profiter de plus de choix sur les lignes intérieures et les destinations du sud.