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Historien majeur du XXe siècle, cofondateur des Annales et figure de la Résistance, Marc Bloch entrera au Panthéon le 23 juin 2026.
Historien majeur du XXe siècle, cofondateur des Annales et figure de la Résistance, Marc Bloch entrera au Panthéon le 23 juin 2026. @Famille Bloch_

Les 5 infos qu’il ne fallait pas rater en juin à Lyon

  • par LC

    • Panthéonisation de Marc Bloch, affaires dans le périscolaire à Villeurbanne, feuille de route du maire de Lyon, relations entre Métropole et monde économique et polémique sur les indemnités : retour sur les principales actualités locales.

    1 / “Entre ici, Marc Bloch !”

    Né rue de la Charité (Lyon 2e), arrêté par la Gestapo sur le pont Winston-Churchill, torturé à l’École de santé militaire, fusillé à Saint-Didier-de-Formans en juin 1944, le destin de Marc Bloch est lié à l’histoire de Lyon. Le 23 juin, la République a panthéonisé cet historien de génie, grand résistant, et cofondateur des Annales, une école de pensée ayant révolutionné la manière d’étudier l’histoire, aux côtés de son épouse Simonne Vidal. Une première : jamais un historien n’avait rejoint la coupole.

    2 / Périscolaire : un animateur suspendu à Villeurbanne

    Le scandale du périscolaire pourrait ne pas se limiter à la seule ville de Paris. À Villeurbanne, la municipalité a suspendu, à titre conservatoire, l’un de ses animateurs chargé du périscolaire dans une école du Tonkin. Une famille a déposé plainte contre lui pour des faits de violence sexuelle. À Lyon, l’adjointe à l’éducation Stéphanie Léger a déclaré que, depuis 2021, trois agents chargés du périscolaire avaient été suspendus pour “attouchements”.

    3 / Le maire de Lyon soumet ses priorités à la Métropole

    Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a remis, mercredi 17 juin, une feuille de route de vingt pages à la présidente (LR) de la Métropole Véronique Sarselli. Il y réclame notamment la réalisation du projet Rive droite, davantage de moyens pour la propreté, l’expérimentation du métro 24 heures sur 24 le week-end, le renoncement au métro E et une contribution accrue pour la Fête des lumières. Pour la première adjointe au maire de Lyon, Audrey Henocque, “Lyon ne (peut) pas être considérée comme une mairie comme une autre”, au vu de son nombre d’habitants.

    4 / La Métropole tend la main au monde économique

    En début d’été, la présidente (LR) de la Métropole, Véronique Sarselli, a réuni les acteurs économiques du territoire, dans un geste d’ouverture vers un monde économique dont elle estime qu’il a été ignoré sous le mandat précédent. Logement foncier, friches, réindustrialisation, etc. : les chantiers sont vastes, les annonces encore floues. Mais c’est une autre affaire qui a plané sur la réunion. Son vice-président chargé de l’économie, Emmanuel Imberton, était absent, suspendu, dans le cadre de l’affaire Roman Abreu. Véronique Sarselli assume : “La justice fait son travail, nous continuons le nôtre.”

    5 / Véronique Sarselli s’augmente, encore

    La présidente (LR) de la Métropole a proposé au Sytral, le syndicat qu’elle préside et qui organise les transports en commun, de quadrupler sa propre indemnité, la portant de 727 euros à 2 877 euros brut. Celle de ses vice-présidents passerait quant à elle de 641 euros à 1 356 euros brut. Une nouvelle polémique pour la présidente LR de la Métropole de Lyon, qui avait déjà suscité des critiques en s’octroyant une hausse de 700 euros et en attribuant onze voitures de fonction à des hauts fonctionnaires.

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